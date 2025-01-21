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Завьялова: «После возвращения наши лыжники смогут конкурировать с иностранцами, как раньше»

Сергей Ярошенко
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала возможное возвращение российских лыжников на международную арену.

«Иностранцы в своей каше варятся, мы — в своей, но у нас очень высокая конкуренция и я думаю, что выступление у нас будет неплохим. Всё должно остаться на том же уровне. Мы будем с ними бороться. То, что мы у себя соревнуемся, используя фтор для смазки, роли не сыграет. Все будут в одинаковых условиях. У нас в России бывает, что в мороз лыжи вообще не едут, так что наши ребята привыкли к более медленному снегу. Ничего страшного. У нас такие погодные условия, что словно бегаем без порошка», — цитирует Завьялову Vprognoze.ru.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), швед Йохан Элиаш выступил за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе до международных соревнований и их участие в Олимпийских играх.

Источник: Vprognoze.ru
Ольга Завьялова
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