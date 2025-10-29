Журова: «Заявления норвежских спортсменов, и Клебо в частности, основаны на политике»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова раскритиковала норвежских лыжников, которые поддерживают недопуск россиян на турниры.

«Заявления норвежских спортсменов, и Клебо в частности, основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители. Норвежцы сейчас как украинцы. Они видят, что тема с недопуском россиян в тренде. Как только ты сказал что-то против российских спортсменов, тебя все цитируют, ты становишься популярным. Таким образом, они тешат свое самолюбие. Когда норвежцы тренировались и выступали вместе с нашими, никаких проблем и претензий у них не было, они любили нас. А сейчас они резко против нас. Это лукавство и двойные стандарты мы видим уже много лет», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая квалификационные турниры к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии.