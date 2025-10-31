Видео
Конькобежный спорт

Милан-2026

31 октября, 18:24

CAS отклонил апелляцию конькобежки Качановой на недопуск до отбора Олимпиады

Алина Савинова

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на решение ISU об отказе в предоставлении ей нейтрального статуса для участия в олимпийских отборочных стартах сезона-2025/26.

В мае ISU опубликовал списки допущенных до отбора Олимпиады-2026 спортсменов, в которых отсутствовала фамилия Качановой. Качанова стала единственной российской спортсменкой, подавшей апелляцию в CAS на решение ISU.

«Апелляция Качановой против ISU, поданная 4 июня, оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали во включении в список нейтральных атлетов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях Игр 2026 года. Этот отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — приводит РИА Новости текст сообщения CAS.

28-летняя Качанова является чемпионкой Европы в командном спринте, 15-кратной чемпионкой России, также на ее счету серебро и бронза европейского первенства.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Дарья Качанова
