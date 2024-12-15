Глава союза конькобежцев Гуляев верит в участие россиян в Олимпиаде-2026

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что представители видов спорта, объединенных Международным союзом конькобежцев (ISU), смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«Как ситуация обстоит, не знает никто, мы, как и вы, заложники ситуации. Ждем официальных подтверждений. Но я, как оптимист по жизни, верю, более чем уверен, что на Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо российские конькобежцы, спортсмены будут», — цитирует Гуляева РИА Новости.

Ранее появилась информация, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы отстранены Международным союзом конькобежцев от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.