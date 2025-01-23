Гуляев — о квалификации Олимпиады-2026: «Основная задача — закончить сезон. Говорить о подготовке преждевременно»

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о подготовке спортсменов к квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

«Никаким образом это не влияет на подготовку. У спортсменов сейчас основная задача — закончить сезон. Речь идет о допуске к этапам Кубка мира, которые будут являться отборочными соревнованиями для участия в Олимпийских играх. Это уже осень 2025 года. Поэтому говорить о подготовке или чем-то другом преждевременно», — сказал Гуляев «СЭ».

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.