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Фаткулина: «Готова и очень хочу выступить и посоперничать на высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады 2014 года Ольга Фаткулина готова к соперничеству за участие в Олимпийских играх 2026 года.

«Потрясающая новость, я очень обрадовалась. Наконец спортсменам дали возможность выступить на международных соревнованиях. Я готова и очень хочу выступить и посоперничать на высоком уровне. Думаю, это добавит мотивации всем нашим ребятам», — цитирует ТАСС Фаткулину.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Марк Кондратюк. Российские фигуристы и конькобежцы допущены к олимпийскому отбору. Какие именно это будут турниры?
Источник: ТАСС
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