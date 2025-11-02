Российские конькобежки прилетели в Солт-Лейк-Сити для участия в этапе Кубка мира

Российские конькобежки прилетели в США для участия в этапе Кубка мира.

«Спортсмены прибыли в Солт-Лейк-Сити», — сообщили ТАСС в Союзе конькобежцев России (СКР).

Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в Солт-Лейк-Сити с 14 по 16 ноября. В нем примут участие российские спортсменки Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ксения Коржова. Также в США прилетела Ирина Сальникова в качестве запасной.

Кроме данного этапа, российские конькобежцы будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026. Они пройдут в канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря). Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянском Милане.