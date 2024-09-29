Журова: «Надеюсь, что на карьеру сына еще выпадет Олимпиада»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила надежду, что ее сын Ярослав Черненко сможет выступить за сборную России на Олимпийских играх.

«Нужно дальше выступать внутри России, готовиться, — приводит ТАСС слова Журовой. — У меня тоже сын в сборной. Как я его мотивирую? Говорю, что нужно настраиваться, выступать готовиться. Надеюсь, что на его карьеру еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Хочу, чтобы у нас еще были олимпийские чемпионы. Не хочется быть последней».

В 2023 году конькобежец Черненко стал победителем и призером Кубка России.

В субботу совет Международного союза конькобежцев (ISU) не принял решения о снятии санкций с российских спортсменов, которые действуют с 2022 года.