Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Конькобежный спорт

Олимпиада

Сегодня, 16:13

Журова: «Надеюсь, что на карьеру сына еще выпадет Олимпиада»

Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила надежду, что ее сын Ярослав Черненко сможет выступить за сборную России на Олимпийских играх.

«Нужно дальше выступать внутри России, готовиться, — приводит ТАСС слова Журовой. — У меня тоже сын в сборной. Как я его мотивирую? Говорю, что нужно настраиваться, выступать готовиться. Надеюсь, что на его карьеру еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Хочу, чтобы у нас еще были олимпийские чемпионы. Не хочется быть последней».

В 2023 году конькобежец Черненко стал победителем и призером Кубка России.

В субботу совет Международного союза конькобежцев (ISU) не принял решения о снятии санкций с российских спортсменов, которые действуют с 2022 года.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом &quot;Зенита&quot; на матч в Краснодаре
Сегодня
Вчера
Неделя