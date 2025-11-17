Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Конькобежный спорт

Милан-2026

17 ноября, 12:00

Две путевки в элиту и одно падение. Итоги первого этапа отбора на Олимпиаду у конькобежцев

Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В
Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Ксения Коржова.
Фото Союз конькобежцев России
В Солт-Лейк-Сити Ксения Коржова и Анастасия Семенова выполнили программу-минимум.

В Солт-Лейк-Сити завершился первый этап Кубка мира по конькобежному спорту, в котором приняли участие российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Итоги этапа можно охарактеризовать скорее как положительные.

Кто бежал?

В США отправились четыре российские девушки — Ксения Коржова, Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ирина Сальникова.

Схема допуска «нейтралов» от Международного союза конькобежцев (ISU) крайне неудобная и, без преувеличения, дискриминационная. Стартовать можно только в личных дисциплинах, в каждую из них допускается один спортсмен. Запасной выходит на старт только в случае травмы основного и приносит очки именно основному. Данный подход привел к тому, что Россия не имела возможности свободно выбирать людей в заявку из общего списка «нейтралов», нужно было сразу указывать, кто что побежит.

По этой причине заявка выглядела следующим образом:

Коржова — 3000 метров,

Саютина — 1500 метров,

Семенова — масс-старт,

Сальникова — запасная.

Так как российские спортсмены не были допущены к международным стартам в предыдущие сезоны, все они попали в группу «Б», то есть в условный «второй дивизион» участников Кубка мира, тот, который не показывают в трансляции и который получает заметно меньше очков, даже если демонстрирует секунды на уровне лидеров группы «А».

Участники Кубка Коломенского кремля.«Визы почти оформлены». Российские конькобежцы готовятся к олимпийскому сезону

Результаты

Ксения Коржова в первый день соревнований стала третьей на 3000 м, установив личный рекорд (3.59,95) и впервые в жизни «разменяв» четыре минуты. Это принесло спортсменке 25 квалификационных очков, с которыми по итогам первого этапа Ксения занимает 18-е место. Очков в группе «Б» немного, поэтому занявшая последнее, 16-е место в группе «А» китаянка Янг получила те же 25, что и ставшая третьей в группе «Б» Коржова. Выше Ксении пока 15 участниц группы «А» и еще две девушки, Надежда Морозова (Казахстан) и Марина Зуева (Белоруссия), которые опередили ее в группе «Б».

Анастасия Семенова стартовала в заключительный, третий, день этапа и стала четвертой в масс-старте, что принесло ей 17 очков. С ними она пока расположилась на 25-й позиции, по той же логике, что и Коржова — вся группа «А», даже занявшая последнее место норвежка Ловас, получила больше, плюс 20 очков заработала победительница масс-старта в группе «Б» Елизавета Голубева (Казахстан).

Александра Саютина на 1500 м выступила неудачно, упав на втором круге. Так как спортсменка стала последней в группе «Б», очки она не заработала.

Отбор

С местами в квалификационном рейтинге все понятно: Коржова пока 18-я, Семенова 25-я. Осталось понять, что им это дает.

На следующем этапе, который пройдет в канадском Калгари, обе девушки, скорее всего, должны будут стартовать уже в группе «А» — это самое важное, чего они добились, так как там распределяются основные очки. К примеру, если бы Коржова показала свои 3.59,95 в группе «А», то получила бы не 25, а 30 очков (это с учетом того, что там бежали бы и Морозова, и Зуева, опередившие ее в группе «Б»). А если бы не бежали, то у Ксении с тем же результатом было бы 32 очка. То же самое можно сказать и про Семенову, с поправкой на то, что в масс-старте в принципе сложно оперировать секундами.

Саютиной в Калгари придется все начинать с нуля, из группы «Б». Чтобы заработать путевку на ОИ, у нее осталось три этапа.

Так как Коржова не была заявлена Союзом конькобежцев России на 5000 м как основная спортсменка, то на второй длинной дистанции в женских коньках, которую Ксения способна бежать очень хорошо, она на этапах КМ и на Олимпиаде не выступит. Это совершенно точно можно назвать стратегической ошибкой СКР, но сейчас уже ничего сделать нельзя. По этой причине Ксения не будет стартовать на третьем этапе КМ в Нидерландах, где в программе нет 3000 м, то есть у нее впереди только Калгари и Хамар. Единственное, что успокаивает — в той же ситуации находятся и все остальные девушки, отбирающиеся на 3000 м, так как квалификационные очки зарабатываются на каждой дистанции отдельно.

5

  • Фирсыч

    С каких пор, наши федерации, существующие на бюджетные деньги, стали не государственными?

    17.11.2025

  • kelltt

    поехали хахаля себе искать в америках

    17.11.2025

  • Бен Ричардс

    ISU принимает заявку СКР России на участие спортсменов из России видимо потому, что СКР считается негосударственной организацией, не представляющей Россию? Иначе нет смысла в этой манипуляции по обходу бана нашей страны. Но тогда спортсмены из других стран, также выступающие от своих федераций - негосударственных организаций представляют не свои страны, а только спортивные федрации. Почему тогда они выступают под флагами и гимнами своих стран, а не своих федераций?

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    Идти на такое Унижение когда тебя ставят не поймешь куда и начисляют какие то маленькие баллы - это скорее всего говорит о том , что наши спортсменки со временем сменят ГРАЖДАНСТВО на другие страны ! Где будут выступать как и ВСЕ в МИРЕ !

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Кто бежал? - имеется в виду из России ? :laughing::laughing::laughing:

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по конькобежному спорту
    Читайте также
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам
    Чикунова отметила смягчение санкций в отношении российского спорта
    Рыжков считает, что ЧМ доказал огромный потенциал российских батутистов
    Фомин верит, что сборную России допустят к турнирам в 2026 году
    Трех россиян не допустили к выборам в Европейский гимнастический союз
    Россия призвала ITTF принять новые рекомендации МОК по допуску спортсменов
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя