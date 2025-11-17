Две путевки в элиту и одно падение. Итоги первого этапа отбора на Олимпиаду у конькобежцев

В Солт-Лейк-Сити Ксения Коржова и Анастасия Семенова выполнили программу-минимум.

В Солт-Лейк-Сити завершился первый этап Кубка мира по конькобежному спорту, в котором приняли участие российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Итоги этапа можно охарактеризовать скорее как положительные.

Кто бежал?

В США отправились четыре российские девушки — Ксения Коржова, Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ирина Сальникова.

Схема допуска «нейтралов» от Международного союза конькобежцев (ISU) крайне неудобная и, без преувеличения, дискриминационная. Стартовать можно только в личных дисциплинах, в каждую из них допускается один спортсмен. Запасной выходит на старт только в случае травмы основного и приносит очки именно основному. Данный подход привел к тому, что Россия не имела возможности свободно выбирать людей в заявку из общего списка «нейтралов», нужно было сразу указывать, кто что побежит.

По этой причине заявка выглядела следующим образом:

Коржова — 3000 метров,

Саютина — 1500 метров,

Семенова — масс-старт,

Сальникова — запасная.

Так как российские спортсмены не были допущены к международным стартам в предыдущие сезоны, все они попали в группу «Б», то есть в условный «второй дивизион» участников Кубка мира, тот, который не показывают в трансляции и который получает заметно меньше очков, даже если демонстрирует секунды на уровне лидеров группы «А».

Результаты

Ксения Коржова в первый день соревнований стала третьей на 3000 м, установив личный рекорд (3.59,95) и впервые в жизни «разменяв» четыре минуты. Это принесло спортсменке 25 квалификационных очков, с которыми по итогам первого этапа Ксения занимает 18-е место. Очков в группе «Б» немного, поэтому занявшая последнее, 16-е место в группе «А» китаянка Янг получила те же 25, что и ставшая третьей в группе «Б» Коржова. Выше Ксении пока 15 участниц группы «А» и еще две девушки, Надежда Морозова (Казахстан) и Марина Зуева (Белоруссия), которые опередили ее в группе «Б».

Анастасия Семенова стартовала в заключительный, третий, день этапа и стала четвертой в масс-старте, что принесло ей 17 очков. С ними она пока расположилась на 25-й позиции, по той же логике, что и Коржова — вся группа «А», даже занявшая последнее место норвежка Ловас, получила больше, плюс 20 очков заработала победительница масс-старта в группе «Б» Елизавета Голубева (Казахстан).

Александра Саютина на 1500 м выступила неудачно, упав на втором круге. Так как спортсменка стала последней в группе «Б», очки она не заработала.

Отбор

С местами в квалификационном рейтинге все понятно: Коржова пока 18-я, Семенова 25-я. Осталось понять, что им это дает.

На следующем этапе, который пройдет в канадском Калгари, обе девушки, скорее всего, должны будут стартовать уже в группе «А» — это самое важное, чего они добились, так как там распределяются основные очки. К примеру, если бы Коржова показала свои 3.59,95 в группе «А», то получила бы не 25, а 30 очков (это с учетом того, что там бежали бы и Морозова, и Зуева, опередившие ее в группе «Б»). А если бы не бежали, то у Ксении с тем же результатом было бы 32 очка. То же самое можно сказать и про Семенову, с поправкой на то, что в масс-старте в принципе сложно оперировать секундами.

Саютиной в Калгари придется все начинать с нуля, из группы «Б». Чтобы заработать путевку на ОИ, у нее осталось три этапа.

Так как Коржова не была заявлена Союзом конькобежцев России на 5000 м как основная спортсменка, то на второй длинной дистанции в женских коньках, которую Ксения способна бежать очень хорошо, она на этапах КМ и на Олимпиаде не выступит. Это совершенно точно можно назвать стратегической ошибкой СКР, но сейчас уже ничего сделать нельзя. По этой причине Ксения не будет стартовать на третьем этапе КМ в Нидерландах, где в программе нет 3000 м, то есть у нее впереди только Калгари и Хамар. Единственное, что успокаивает — в той же ситуации находятся и все остальные девушки, отбирающиеся на 3000 м, так как квалификационные очки зарабатываются на каждой дистанции отдельно.