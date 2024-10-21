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Песков назвал Россию спортивной державой: «Надо решать проблемы спорта высших достижений»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дмитрий Песков.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «СЭ» назвал проблему в российском спорте.

«Россия является спортивной державой. Любая страна является спортивной державой. Здесь не надо говорить о какой-то исключительности. Россия очень многого добилась в народном спорте, в популяризации спорта. И Россия сейчас имеет проблемы со спортом высших достижений. Их надо решать», — сказал Песков «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» прошел в Уфе с 17 по 19 октября.

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