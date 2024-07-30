Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Другое

Сегодня, 23:18

Васильев ответил Губерниеву: «В России больше спорта, чем в Европе и США»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в корне не согласился со словами тележурналиста и блогера Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«Те, кто говорит, что Россия — неспортивная страна, либо пытаются о себе заявить, либо просто хайпануть. С чего это мы неспортивная держава?! Мы на протяжении советской эпохи бились за первое общекомандное место на Олимпиадах. Мы всегда были в тройке стран по завоеванным золотым медалям. Как после этого говорить, что Россия — неспортивная страна?! Тут даже обсуждать нечего.

В России больше спорта, чем в Европе или США. У нас развит институт детско-юношеских школ. А такое есть, разве что в Китае. В других частях мира подобного отношения — нет. Только в России с раннего возраста занимается целая армия детей. В той же Америке и западных странах ребята занимаются спортом за счет родителей, но не у всех же есть возможность заплатить», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже. Он также раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Играх-2024 выступает только 15 россиян.

Источник: Sport24
Дмитрий Губерниев
1
Обсудить
Читайте также
Таджикский дзюдоист отказался от рукопожатия с соперником из Израиля
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Кто родился 30 июля: список известных личностей