Васильев ответил Губерниеву: «В России больше спорта, чем в Европе и США»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в корне не согласился со словами тележурналиста и блогера Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«Те, кто говорит, что Россия — неспортивная страна, либо пытаются о себе заявить, либо просто хайпануть. С чего это мы неспортивная держава?! Мы на протяжении советской эпохи бились за первое общекомандное место на Олимпиадах. Мы всегда были в тройке стран по завоеванным золотым медалям. Как после этого говорить, что Россия — неспортивная страна?! Тут даже обсуждать нечего.

В России больше спорта, чем в Европе или США. У нас развит институт детско-юношеских школ. А такое есть, разве что в Китае. В других частях мира подобного отношения — нет. Только в России с раннего возраста занимается целая армия детей. В той же Америке и западных странах ребята занимаются спортом за счет родителей, но не у всех же есть возможность заплатить», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже. Он также раскритиковал западных чиновников за решения, из-за которых на Играх-2024 выступает только 15 россиян.