Друг погибшей МотоТани считает виновником ДТП турецкого блогера Онура

Друг российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной Александр убежден, что турецкий блогер и мотоциклист Онур Обут является виновником ДТП, в котором погибла девушка.

По словам молодого человека, МотоТаня водила мотоцикл очень аккуратно в течение всего своего десятилетнего стажа.

«Турки пытаются отмазать своего блогера и сделать виновницей Таню, но по фото знающие люди видят, что у Таниного байка разворочен зад, а у турка нет переда. Ответ очевиден», — цитирует Александра RT.

Озолина погибла 22 июля в Турции в районе Милас Муглы. В день трагедии появились две версии произошедшего. Первая — девушка не справилась с управлением и врезалась в грузовик, а вторая — россиянка столкнулась с мотоциклом Обута. МотоТаня скончалась до приезда скорой помощи, предварительной причиной смерти называлась травма шеи. Гражданин Турции попал в больницу с переломом ноги, а еще один друг Озолиной не пострадал.