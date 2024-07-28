Египтянин Салах выиграл чемпионат мира по хрусту огурцов в России

Житель Египта стал победителем чемпионата мира по огуречному хрусту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Кировской области.

Египтянин Ахмед Салах победил с результатом 70,9 децибела. Показатель определялся с помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде.

Чемпионат впервые прошел на празднике «Истобенский огурец», который проводится с 1996 года в селе Истобенск Оричевского района в последнюю субботу июля.

В чемпионате по огуречному хрусту приняли представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.