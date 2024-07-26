Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Другое

Сегодня, 15:15

Москвичам рассказали, какая погода будет в августе

Мария Задорожная
Автор
Люди гуляют, Москва
Фото Yury Karamanenko/istockphoto.com
Telegram Дзен

Жителей столичного региона ждет прохладный август. Столбики термометров ночью будут опускаться до 12 градусов тепла, а днем — подниматься до 21 °C.

«Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону он будет близок к многолетней норме: ночь — плюс 12, день — плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков 20 процентов», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом после выходных в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, поэтому в данный период ожидаются осадки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«Наиболее заметные осадки ожидаются в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но, самое главное, будет облачная погода. Воздушные массы, которые будут поступать в Москву, будут не теплые, они сформировались над Северным Ледовитым океаном», — сказал специалист.

Метеочувствительность. Метеозависимость: причины и последствия
2
0
Читайте также
Церемония открытия летних Олимпийских игр начнется в 20.30 мск
Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: время начала и как смотреть в прямом эфире