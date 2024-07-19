19 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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19 июля отмечается День Москвы-реки, День пирожков с малиновым вареньем и Сысоев день. Рассказали, какие еще праздники в России и в мире выпали на эту дату.
День Москвы-реки учредили в 2015 году по результатам голосования горожан. Идея празднования понравилась как жителям столицы, так и городским властям, поэтому праздник стал отмечаться ежегодно. Его основная цель — привлечь внимание к одной из главных достопримечательностей города и необходимости ее сохранения.
Отмечать День пирожков с малиновым вареньем решили жители русских деревень. Праздник появился спонтанно и для очень важной цели — ликвидировать запасы малины, которая как раз давала урожай в июле.
День новых друзей — неофициальный праздник. Он призывает людей заводить новые знакомства и расширять привычный круг общения.
День утешения проигравших, или День «Главное — не победа, а участие»;
День «Высунь язык»;
Международный день ретейнера;
День водопадов в Швеции;
День коктейля «Дайкири» в США.
Преподобный Сисой Великий был монахом-отшельником. Он отшельничал 60 лет и за это время достиг высокой духовной чистоты. Сисой даже получил дар чудотворения и однажды воскресил умершего отрока. Был очень милостив к ближним и смиренен.
Собор Радонежский святых;
Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери.
19 июля 2024 года православная церковь чтит память Преподобного Сисоя Великого. В народном календаре праздник получил название Сысоев день.
Предки в этот день старались пройтись по траве с росой босиком. Считалось, что роса обладает целебными свойствами. Девушки умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.
К Сысоеву дню заканчивались все работы на полях. Женщины вечером хлопотали по хозяйству: готовили варенье из черной смородины, заготавливали травы, листья на зиму.
В ночь перед праздником предки занавешивали окна, чтобы в дом не проник лунный свет. Согласно поверью, он мог лишить красоты и здоровья.
Уборку дома на себя брал глава семьи. Считалось, что таким образом он защищает жилище от злых духов.
Стричь волосы и использовать ножницы, можно серьезно заболеть.
Матерям наказывать и ругать детей, иначе они вырастут беспокойными и будут всего бояться.
Ночью Луна ярко светит — к похолоданию.
Луна зеленоватого оттенка — будет затяжной дождь.
Пожелтели листья — к ранней осени и зиме.