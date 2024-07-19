19 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

19 июля отмечается День Москвы-реки, День пирожков с малиновым вареньем и Сысоев день. Рассказали, какие еще праздники в России и в мире выпали на эту дату.

Праздники в России

День Москвы-реки

День Москвы-реки учредили в 2015 году по результатам голосования горожан. Идея празднования понравилась как жителям столицы, так и городским властям, поэтому праздник стал отмечаться ежегодно. Его основная цель — привлечь внимание к одной из главных достопримечательностей города и необходимости ее сохранения.

Международные праздники

День пирожков с малиновым вареньем

Отмечать День пирожков с малиновым вареньем решили жители русских деревень. Праздник появился спонтанно и для очень важной цели — ликвидировать запасы малины, которая как раз давала урожай в июле.

Фото Oxana Medvedeva/istockphoto.com

День новых друзей

День новых друзей — неофициальный праздник. Он призывает людей заводить новые знакомства и расширять привычный круг общения.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 19 июля

День утешения проигравших, или День «Главное — не победа, а участие»;

День «Высунь язык»;

Международный день ретейнера;

День водопадов в Швеции;

День коктейля «Дайкири» в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Сисоя Великого

Преподобный Сисой Великий был монахом-отшельником. Он отшельничал 60 лет и за это время достиг высокой духовной чистоты. Сисой даже получил дар чудотворения и однажды воскресил умершего отрока. Был очень милостив к ближним и смиренен.

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Какие еще церковные праздники отмечают 19 июля

Собор Радонежский святых;

Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 19 июля

19 июля 2024 года православная церковь чтит память Преподобного Сисоя Великого. В народном календаре праздник получил название Сысоев день.

Традиции праздника

Предки в этот день старались пройтись по траве с росой босиком. Считалось, что роса обладает целебными свойствами. Девушки умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.

К Сысоеву дню заканчивались все работы на полях. Женщины вечером хлопотали по хозяйству: готовили варенье из черной смородины, заготавливали травы, листья на зиму.

В ночь перед праздником предки занавешивали окна, чтобы в дом не проник лунный свет. Согласно поверью, он мог лишить красоты и здоровья.

Уборку дома на себя брал глава семьи. Считалось, что таким образом он защищает жилище от злых духов.

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Что нельзя делать

Стричь волосы и использовать ножницы, можно серьезно заболеть.

Матерям наказывать и ругать детей, иначе они вырастут беспокойными и будут всего бояться.

Погодные приметы