20 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта и Авдотья-сеногнойка. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
День торта придумало сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие личности. В 2009 году организация ввела традицию совместных музыкальных тортиков, которая в 2011 году вышла на международный уровень. Девиз праздника — «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».
20 июля 1924 года в Париже основали Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Именно ей принадлежит инициатива учредить Международный день шахмат. Праздник отмечается в 178 странах, а традиция его справлять заложена даже в ЮНЕСКО.
Международный день Луны;
День дневного сна;
День губошлепов;
День хождения по бордюрам;
День освоения космоса;
Всемирный день прыжка.
Преподобной Евфросинии Московской молятся об избавлении от бед и напастей, исцелении от болезней, особенно от слепоты, паралича и бесплодия. Ее просят об утешении и о помощи во всех добрых делах.
Праздник Влахернской иконы Божией Матери;
День памяти преподобного Фомы Малеина.
Православные верующие 20 июля чтят память преподобной Евфросинии Московской. В народе праздник получил название — Авдотья-сеногнойка из-за того, что на этот период обычно приходится сезон дождей и сено преет и гниет в стогах.
Чтобы в доме не случилось пожара, предки окуривали его дымом дубовых листьев.
Именинники в этот день первыми начинали собирать урожай, чтобы следующий год был урожайным.
Люди заготавливали веники для бани из дуба. Считалось, что они будут обладать особой целительной силой.
Чтобы набраться сил на весь год, предки садились под дуб.
Купаться в водоемах, иначе водяной утянет.
Обманывать, иначе можно оказаться в неприятной ситуации.
Стирать, иначе можно потерять финансовое благополучие.
Давать в долг — деньги не вернут.
Пошел дождь — дождливая погода затянется надолго.
Пауки начали плести много паутины — жаркая и засушливая погода затянется надолго.