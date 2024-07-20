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20 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день шахмат
Фото marchmeena29/istockphoto.com
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20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта и Авдотья-сеногнойка. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

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Международные праздники

Международный день торта

День торта придумало сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие личности. В 2009 году организация ввела традицию совместных музыкальных тортиков, которая в 2011 году вышла на международный уровень. Девиз праздника — «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».

Международный день торта.
Фото yumehana/istockphoto.com

Международный день шахмат

20 июля 1924 года в Париже основали Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Именно ей принадлежит инициатива учредить Международный день шахмат. Праздник отмечается в 178 странах, а традиция его справлять заложена даже в ЮНЕСКО.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 июля

  • Международный день Луны;

  • День дневного сна;

  • День губошлепов;

  • День хождения по бордюрам;

  • День освоения космоса;

  • Всемирный день прыжка.

Церковные праздники

День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской

Преподобной Евфросинии Московской молятся об избавлении от бед и напастей, исцелении от болезней, особенно от слепоты, паралича и бесплодия. Ее просят об утешении и о помощи во всех добрых делах.

Церковные праздники 20 июля
Фото Iuliia Zavalishina/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 20 июля

  • Праздник Влахернской иконы Божией Матери;

  • День памяти преподобного Фомы Малеина.

Традиции и приметы на 20 июля

Православные верующие 20 июля чтят память преподобной Евфросинии Московской. В народе праздник получил название — Авдотья-сеногнойка из-за того, что на этот период обычно приходится сезон дождей и сено преет и гниет в стогах.

Традиции и приметы 20 июля
Фото Peter Vahlersvik/istockphoto.com

Традиции праздника:

  • Чтобы в доме не случилось пожара, предки окуривали его дымом дубовых листьев.

  • Именинники в этот день первыми начинали собирать урожай, чтобы следующий год был урожайным.

  • Люди заготавливали веники для бани из дуба. Считалось, что они будут обладать особой целительной силой.

  • Чтобы набраться сил на весь год, предки садились под дуб.

Что нельзя делать

  • Купаться в водоемах, иначе водяной утянет.

  • Обманывать, иначе можно оказаться в неприятной ситуации.

  • Стирать, иначе можно потерять финансовое благополучие.

  • Давать в долг — деньги не вернут.

Погодные приметы

  • Пошел дождь — дождливая погода затянется надолго.

  • Пауки начали плести много паутины — жаркая и засушливая погода затянется надолго.

  • Петухи беспокойно ведут себя — к ветреной погоде.
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