21 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

21 июля отмечается День металлурга, День вредной еды и Прокопьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День металлурга

Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День металлурга. Он был учрежден в 1957 году. Так советское руководство отметило неоценимый вклад отечественной металлургии в победу в ВОВ, а также в период восстановления экономики СССР в послевоенные годы.

Фото sdlgzps/istockphoto.com

Международные праздники

День вредной еды

В праздник можно отказаться от гастрономических запретов и побаловать себя неполезной едой. Любители гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, снеков, газировки и прочей вредной еды сегодня могут без чувства вины есть любимые блюда.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 21 июля

День без купальников;

День переучета;

День «Пригласите инопланетянина жить с нами»;

День мороженого в США.

Церковные праздники

Праздник явления иконы Божией Матери в Казани

У Казанской иконы Богоматери две даты празднования: 21 июля в честь ее обретения в Казани в 1579 году и 4 ноября в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. Верующие убеждены, что победа над иностранными захватчиками была возможной лишь благодаря помощи Богоматери.

Фото vizland/istockphoto.com

Дeнь пaмяти пpaвeднoгo Пpoкoпия, Уcтюжcкoгo чудoтвopцa

Святого Прокопия Устюжского принято считать первым настоящим юродивым на Руси. Он был богатым немецким купцом, но влюбился в величественную красоту русской церкви и принял православие. Затем раздал все свое имущество бедным и стал иноком.

Традиции и приметы на 21 июля

21 июля в народе отмечается Прокопьев день. В этот день начиналась уборка ржи, крестьяне вязали первый дожиночный сноп.

Традиции праздника

Праздник считается отличным днем для признания в любви, считалось, что ответ будет взаимным.

Предки верили, что удача будет сопутствовать в этот день тем, кто решит пожениться.

Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

Что нельзя делать

Ходить по ягоды, в Прокопьев день разрешалось собирать только чернику.

Лениться, чем усерднее человек будет трудиться, тем больше получит.

Браться за новые дела, любое начинание выльется в неудачу.

Отправляться в дальнюю дорогу, можно заболеть.

Женщинам сплетничать и рассказывать что-то о дочерях, иначе их могут сглазить.

Трогать березы, деревья, срывать с них листья — можно лишиться финансового достатка.

Купаться в водоемах — предки верили, что в Прокопьев день водяные особенно злые.

Погодные приметы