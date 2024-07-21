21 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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21 июля отмечается День металлурга, День вредной еды и Прокопьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник — День металлурга. Он был учрежден в 1957 году. Так советское руководство отметило неоценимый вклад отечественной металлургии в победу в ВОВ, а также в период восстановления экономики СССР в послевоенные годы.
В праздник можно отказаться от гастрономических запретов и побаловать себя неполезной едой. Любители гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, снеков, газировки и прочей вредной еды сегодня могут без чувства вины есть любимые блюда.
День без купальников;
День переучета;
День «Пригласите инопланетянина жить с нами»;
День мороженого в США.
У Казанской иконы Богоматери две даты празднования: 21 июля в честь ее обретения в Казани в 1579 году и 4 ноября в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году. Верующие убеждены, что победа над иностранными захватчиками была возможной лишь благодаря помощи Богоматери.
Святого Прокопия Устюжского принято считать первым настоящим юродивым на Руси. Он был богатым немецким купцом, но влюбился в величественную красоту русской церкви и принял православие. Затем раздал все свое имущество бедным и стал иноком.
21 июля в народе отмечается Прокопьев день. В этот день начиналась уборка ржи, крестьяне вязали первый дожиночный сноп.
Праздник считается отличным днем для признания в любви, считалось, что ответ будет взаимным.
Предки верили, что удача будет сопутствовать в этот день тем, кто решит пожениться.
Ходить по ягоды, в Прокопьев день разрешалось собирать только чернику.
Лениться, чем усерднее человек будет трудиться, тем больше получит.
Браться за новые дела, любое начинание выльется в неудачу.
Отправляться в дальнюю дорогу, можно заболеть.
Женщинам сплетничать и рассказывать что-то о дочерях, иначе их могут сглазить.
Трогать березы, деревья, срывать с них листья — можно лишиться финансового достатка.
Купаться в водоемах — предки верили, что в Прокопьев день водяные особенно злые.
Воробьи дерутся — к солнечной погоде.
Пчелы кусаются — будет жарко.
Вечерний дождь — к дождливой погоде еще на сутки.
В безветренную погоду выпали осадки — к затяжной непогоде.