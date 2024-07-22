22 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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22 июля отмечается Всемирный день мозга, День трудяги и День Панкратия. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
В ночь с 21 на 22 июля 1941 года на Москву был совершен первый вражеский налет. Более 200 немецким бомбардировщикам противостояли советские летчики. Им удалось на подступах к столице нарушить планы врага, немецкие самолеты были встречены шквальным огнем. В эту ночь было сбито 22 вражеских самолета.
Этот неофициальный праздник отмечают те, кто трудится каждый день и не может лениться. В этот день трудяги обязаны отказаться от работы, какой бы важной и срочной она ни была, и отдохнуть.
Всемирный день мозга отмечают ежегодно с 22 июля 2014 года. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день в 1957 году в Бельгии была основана Всемирная федерация по неврологии, в которую в настоящее время входит 120 профессиональных ассоциаций неврологов всех стран.
День летнего отдыха;
День толстяка и толстушки;
День находок;
День гамака;
День приближенного значения числа Пи;
День львиной доли;
День манго в США.
Святитель Панкратий усердно занимался христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где совершал богослужения. Число верующих быстро росло. Но однажды язычники, выбрав подходящее время, внезапно напали на Панкратия и побили камнями. Он принял мученическую смерть. Мощи святого покоятся в храме его имени, в Риме.
Праздник иконы Божией Матери Кипрская;
Праздник иконы Божией Матери Колочская.
Православные верующие 22 июля чтят память мученика Панкратия Тавроменийского. По поверьям, с этого дня на огороде начинают зреть огурцы.
Славяне верили, что если первый сорванный огурец закопать в землю, то в будущем ожидается богатый огуречный урожай.
В праздник нужно было нарвать в лесу черники и испечь из нее пироги, чтобы привлечь удачу.
Ругаться и ссориться, иначе можно было заболеть.
Отказывать тем, кто просит о помощи. В будущем можно оказаться без помощи и поддержки, когда она будет очень нужна.
Срывать первый огурец с грядки в присутствии кого-то. Иначе не будет урожая.
Если черника созрела — будет холодная зима.
Темная луна — к дождливому концу месяца.