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Сегодня, 00:05

22 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день мозга
Фото mphillips007/istockphoto.com
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22 июля отмечается Всемирный день мозга, День трудяги и День Панкратия. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День защитников неба Москвы

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года на Москву был совершен первый вражеский налет. Более 200 немецким бомбардировщикам противостояли советские летчики. Им удалось на подступах к столице нарушить планы врага, немецкие самолеты были встречены шквальным огнем. В эту ночь было сбито 22 вражеских самолета.

Международные праздники

День трудяги

Этот неофициальный праздник отмечают те, кто трудится каждый день и не может лениться. В этот день трудяги обязаны отказаться от работы, какой бы важной и срочной она ни была, и отдохнуть.

День трудяги
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com

Всемирный день мозга

Всемирный день мозга отмечают ежегодно с 22 июля 2014 года. Дата торжества выбрана неслучайно. В этот день в 1957 году в Бельгии была основана Всемирная федерация по неврологии, в которую в настоящее время входит 120 профессиональных ассоциаций неврологов всех стран.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 июля

  • День летнего отдыха;

  • День толстяка и толстушки;

  • День находок;

  • День гамака;

  • День приближенного значения числа Пи;

  • День львиной доли;

  • День манго в США.

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Церковные праздники

День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Святитель Панкратий усердно занимался христианским просвещением народа. В течение одного месяца он построил храм, где совершал богослужения. Число верующих быстро росло. Но однажды язычники, выбрав подходящее время, внезапно напали на Панкратия и побили камнями. Он принял мученическую смерть. Мощи святого покоятся в храме его имени, в Риме.

Церковные праздники 22 июля
Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 22 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Кипрская;

  • Праздник иконы Божией Матери Колочская.

Традиции и приметы на 22 июля

Православные верующие 22 июля чтят память мученика Панкратия Тавроменийского. По поверьям, с этого дня на огороде начинают зреть огурцы.

Традиции праздника

  • Славяне верили, что если первый сорванный огурец закопать в землю, то в будущем ожидается богатый огуречный урожай.

  • В праздник нужно было нарвать в лесу черники и испечь из нее пироги, чтобы привлечь удачу.

Традиции и приметы 22 июля
Фото StockSeller_ukr/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Ругаться и ссориться, иначе можно было заболеть.

  • Отказывать тем, кто просит о помощи. В будущем можно оказаться без помощи и поддержки, когда она будет очень нужна.

  • Срывать первый огурец с грядки в присутствии кого-то. Иначе не будет урожая.

Погодные приметы

  • Если черника созрела — будет холодная зима.

  • Темная луна — к дождливому концу месяца.

  • Кувшинки днем закрываются — к дождю.
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