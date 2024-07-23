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Сегодня, 00:05

23 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день защиты дельфинов и китов
Фото Michelle de Villiers/istockphoto.com
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23 июля отмечается День дачника, Всемирный день китов и дельфинов и День Антония Громоносца. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений спецучета, которые обеспечивают исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных. Дата торжества выбрана неслучайно. 23 июля 1918 года было принято постановление Наркомюста РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция)», которое обусловило создание самостоятельного распределительного отделения.

День дачника

День дачника — это неофициальный праздник, который отмечают любители отдыха в загородном доме. Всего в России насчитывается порядка 60 млн дачников.

День дачника
Фото Mkovalevskaya/istockphoto.com
День дачника в&nbsp;России 2024: дата, история и&nbsp;традиции праздника. День дачника: дата, история и традиции праздника

Международные праздники

Всемирный день китов и дельфинов

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия установила запрет на китовый промысел после 200 лет беспощадного истребления китов. Праздник учредили в 1986 году, когда запрет официально вступил в силу. Во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены по сей день.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 23 июля

  • День заливной тоски;

  • День жмурок с ярким светом;

  • День кондитерской посыпки;

  • Всемирный день синдрома Шегрена.

Церковные праздники

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo

Преподобного Антония молят о плодородии, мире, братолюбии, благочестии, помощи в житейских нуждах, сохранении страны от всякого зла, а также об утешении в скорбях, избавлении от бед, исцелении от болезней. Кроме того, святому Антонию специально молятся о покровительстве монашествующим.

Церковные праздники 23 июля
Фото shcherbak volodymyr/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля

  • Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве;

  • Праздник Коневской иконы Божией Матери;

  • День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского.

Традиции и приметы на 23 июля

23 июля 2024 года русская православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского. В народе праздник называют День Антония Громоносца.

Традиции праздника

  • Предки верили, что если у водоема рассказать о горестях и невзгодах, их унесет течением.

  • Люди начинали день с душа, надевали чистую одежду. Они верили, что так никакая болезнь не пристанет весь год.

Традиции и приметы: 23 июля
Фото eyecrave productions/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Делать любовные заговоры, они могут обернуться обратным эффектом.

  • Проливать воду, иначе дела будут провальными.

  • Плевать в воду, к проблемам со здоровьем.

  • Допивать напитки за детьми, иначе можно забрать у ребенка здоровье.

  • Убираться во дворе или доме, а то домовой перестанет охранять жилище.

Погодные приметы

  • Глухой гром — к тихому дождю, а громкий — к ливню.

  • Скот ложится во дворе — к ясной погоде.

  • Утром трава сухая — к вечернему дождю.

  • Голуби лениво воркуют — к теплу.

  • Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.
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