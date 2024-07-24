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24 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День флориста
Фото Anastasia Dobrusina/istockphoto.com
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24 июля отмечается День флориста, Международный день заботы о себе и День Ольги Страдницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День флориста

День флориста не имеет статуса официального праздника, но в России уже сложилась традиция отмечать его 24 июля. Именно в этот день, в 2009 году, Флористический союз России выработал требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста.

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Международные праздники

День рождения растворимого кофе

24 июля 1938 года швейцарская компания Nestle выпустила первые банки порошка, который сейчас весь мир знает, как Nescafe. Теперь в эту дату отмечается День растворимого кофе.

День рождения растворимого кофе
Фото Longfin Media/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 июля

  • Международный день заботы о себе;

  • День заглядывания в будущее;

  • День забвения;

  • День кадастрового инженера.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

Чтить княгиню Ольгу стали сразу после смерти, а канонизировали в середине XIII века. В 1547 году Ольгу назвали равноапостольской.

День святой Ольги православная церковь традиционно отмечает 24 июля, в день ее смерти. Ее считают покровительницей вдов и новообращенных христиан.

Церковные праздники 24 июля
Фото KvitkaNastroyu/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 24 июля

  • Праздник иконы Божией Матери Оковецкой;

  • Праздник иконы Божией Матери Рудненской Ратьковской;

  • Праздник Барколабовской иконы Божией Матери;

  • Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной.

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Традиции и приметы на 24 июля

24 июля православные верующие вспоминают святую княгиню Ольгу, а в народе отмечается День Ольги Страдницы. Прозвище «Страдница» связано с полевыми работами, которые активно проводились в этот период.

Традиции праздника

  • В этот день предки дружно отправлялись в поля и луга. Одни занимались сбором урожая, другие — заготавливали сено на зиму.

  • Крестьяне молились святой Ольге, они просили дать закончить сбор сена до того, как оно начнет гнить.

  • Детей отправляли в лес собирать ягоды и грибы. В праздник никто не ленился, все были при деле.

Традиции и приметы 24 июля
Фото alvarez/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Заниматься домашними делами, чтобы не потревожить домового.

  • Купаться, предки верили, что вода в праздник смоет здоровье и силы.

  • Строить планы, обсуждать предстоящие свадьбы, иначе задуманное не сбудется.

Погодные приметы

  • Листья опадают с деревьев — к ранней осени.

  • Много утренней росы — будет слабый урожай помидоров.

  • Жаркая погода — к богатому урожаю зерновых культур.

  • Много мошкары — осенью будет много грибов.

  • Слышны раскаты грома — к отличному клеву рыбы.

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