25 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
25 июля отмечается День сотрудников органов следствия РФ, Международный день красных туфель и Проклов день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
25 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия Российской Федерации. Дата торжества выбрала неслучайно. 25 июля 1713 года Петр I учредил специализированный следственный орган России — следственную канцелярию. Она стала первым государственным органом в стране, который напрямую подчинен главе империи и наделен полномочиями проведения следственных мероприятий.
Владимир Высоцкий — один из величайших российских поэтов, музыкантов и актеров. Его произведения нашли отклик в сердцах миллионов россиян и остаются популярными по сей день.
В День памяти Высоцкого по всей России проходят концерты, лекции и выставки в честь артиста. По телевидению показывают фильмы с участием актера, а также документальные картины о жизни Высоцкого.
Праздник не связан с модными аксессуарами. 25 июля 2013 года после продолжительной борьбы с болезнью Лайма умерла Теда Майинт. Ее друзья основали Международный день красных туфель, чтобы напомнить о людях, которые скончались от «невидимых» заболеваний. При этом алая обувь была выбрана не просто так, девушка очень любила зеленый цвет, но туфли всегда выбирала красного цвета.
День вне времени;
День беспричинности;
День зубного техника;
День поиска новых вкусов и запахов;
День речной полиции РФ;
Всемирный день предотвращения утоплений.
Святые мученики Прокл и Иларий пострадали во время гонений на христиан в начале второго века. Первым арестовали Прокла. Его пытали, чтобы он отрекся от Христа, но мученик остался верен Богу. По пути к месту казни его догнал племянник Илларион и сказал, что тоже верит в Иисуса Христа. За это его заточили в тюрьму и казнили вместе с дядей. Христиане похоронили их в одной могиле.
Праздник иконы Божией Матери «Троеручица»;
Праздник иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся»;
День памяти преподобного Михаила Малеина.
Православные верующие 25 июля 2024 года чтят память мучеников Прокла и Илария. В народе праздник получил название «Проклов день».
Люди старались завершить все работы в поле к этому дню, высушивали сено, чтобы оно не начало гнить.
Предки собирали росу тряпками, отжимали их в сосуд, затем умывались водой. Они верили, что роса в этот день обладает целебными свойствами.
Знахари и травники занимались сбором лечебных растений после утренней росы.
Незамужним девушкам купаться в открытых водоемах, чтобы не накликать на себя беду.
Давать и брать в долг, иначе возникнут финансовые беды.
Желать кому-то зла — все обернется против человека.
Без необходимости расходовать воду.
Ругаться и сквернословить.
Солнечная погода — к теплой осени.
Прохладная погода — к ранней зиме.
Урожай грибов — к скорому похолоданию.
Нет росы и тумана — будет ненастье.
Пчелы громко жужжат — будет жаркая погода.