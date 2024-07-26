26 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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26 июля отмечается День парашютиста, Всемирный день тофу и День Архангела Гавриила. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков впервые совершила серию прыжков с самолетов под Воронежем. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском союзе.
Праздник не имеет фиксированной даты. Отмечается в последнюю пятницу июля. Цель торжества — выразить благодарность сотрудникам, которые выполняют обязанности системных администраторов.
Праздник учредило в 2014 году Общество защиты животных (SPA) Канады. Цель — желание привлечь внимание общества к тофу как к отличной альтернативе мясных продуктов. Это отличный источник аминокислот, железа, кальция и других микроэлементов.
День дяди и тети;
День загадывания загадок;
День эсперанто;
Международный день сохранения мангровых экосистем.
Собор Архангела Гавриила празднуется православными верующими два раза в год — на следующий день после Благовещения (8 апреля) и 26 июля.
Архангел Гавриил был избран Богом, чтобы благовестить Деве Марии и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения, прославив Пречистую Деву, благодарят не только Господа, но и почитают Архангела Гавриила.
Поводом к установлению второго дня празднования (26 июля) послужила дата освящения в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого в честь святого Архистратига.
День памяти преподобного Стефана Савваита.
26 июля православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. Его почитают как одного из семи главных ангелов. В народе праздник называют День Архангела Гавриила, или Гавриилов день.
Предки обязательно шли в церковь и храмы, ставили свечу Архангелу Гавриилу, молились.
Люди пекли пироги и угощали ими нуждающихся. Считалось, что после таких поступков будет благоволить удача.
Бездельничать.
Отказывать просящим, иначе можно оказаться на их месте.
Совершать важные сделки и начинать новые дела.
Плохо обращаться с хлебом, выбрасывать его.
Посещать баню, иначе можно заболеть.
Сухой день — к теплой осени.
Сильный дождь — к неурожайному году.
Грачи сбились в стаи — осень придет рано.