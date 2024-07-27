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27 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения гамбургера
Фото wundervisuals/istockphoto.com
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27 июля отмечается День работников торговли, День рождения гамбургера и День Акилы и Стефана. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День работников торговли

Праздник учредили в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Изначально его отмечали в третье воскресенье июля. Но в постсоветский период дата торжества была перенесена на четвертую субботу июля. Это профессиональный праздник всех тех, кто занят в торговом бизнесе.

День работников торговли
Фото jacoblund/istockphoto.com

Международные праздники

День рождения гамбургера

27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. Точно неизвестно, кто придумал сочетание булочки, мясной котлеты и свежих овощей. Но широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 июля

  • День памяти Михаила Лермонтова;

  • День пяти случайных встреч;

  • День прогулки с домашними растениями;

  • День работника МФЦ;

  • Международный день декора;

  • День ходьбы на ходулях;

  • День благодарности волынке.

Церковные праздники

День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского

Святой апо­стол Аки­ла про­по­ве­до­вал Сло­во Бо­жие в Азии, Аха­ии и Ирак­лии, обратил мно­же­ство языч­ни­ков к вере в Бога, крестив их. Он проповедовал и в других странах, воздвигал церкви и ставил в них священников. Но был убит мученически вместе с женой.

Церковные праздники
Фото Popescu Marius/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июля

  • Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»;

  • День памяти святого преподобного Стефана Махрищского;

  • День памяти преподобного Никодима Святогорца.

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Традиции и приметы на 27 июля

27 июля православная церковь вспоминает ученика апостола Павла — Акилу, а также преподобного Стефана Махрищского. В народе праздник прозвали — День Акилы и Стефана.

Традиции праздника

  • В этот день предки угождали хранителю полей — Полевому. Они ставили в поле горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить снисхождение Полевого и следующий год будет урожайным.

  • Молодые девушки в праздник брали кусок нового мыла, чтобы смыть с себя все плохое и привлечь любовь.

  • В День Акилы и Стефана заключали браки, считалось, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Новое мыло
Фото miniseries/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Бездельничать и лениться.

  • Выбрасывать остатки еды со стола, иначе можно привлечь бедность и финансовые трудности.

  • Давать и брать деньги в долг.

  • Ругаться, иначе конфликт затянется надолго.

Погодные приметы

  • Пошел дождь — непогода продлится еще неделю.

  • Жара — к щедрому урожаю.

  • Ливень — к урожаю грибов.

  • Встреча с летучей мышью — к теплой погоде.

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