27 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 июля отмечается День работников торговли, День рождения гамбургера и День Акилы и Стефана. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздник учредили в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Изначально его отмечали в третье воскресенье июля. Но в постсоветский период дата торжества была перенесена на четвертую субботу июля. Это профессиональный праздник всех тех, кто занят в торговом бизнесе.
27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. Точно неизвестно, кто придумал сочетание булочки, мясной котлеты и свежих овощей. Но широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.
День памяти Михаила Лермонтова;
День пяти случайных встреч;
День прогулки с домашними растениями;
День работника МФЦ;
Международный день декора;
День ходьбы на ходулях;
День благодарности волынке.
Святой апостол Акила проповедовал Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, обратил множество язычников к вере в Бога, крестив их. Он проповедовал и в других странах, воздвигал церкви и ставил в них священников. Но был убит мученически вместе с женой.
Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»;
День памяти святого преподобного Стефана Махрищского;
День памяти преподобного Никодима Святогорца.
27 июля православная церковь вспоминает ученика апостола Павла — Акилу, а также преподобного Стефана Махрищского. В народе праздник прозвали — День Акилы и Стефана.
В этот день предки угождали хранителю полей — Полевому. Они ставили в поле горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить снисхождение Полевого и следующий год будет урожайным.
Молодые девушки в праздник брали кусок нового мыла, чтобы смыть с себя все плохое и привлечь любовь.
В День Акилы и Стефана заключали браки, считалось, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.
Бездельничать и лениться.
Выбрасывать остатки еды со стола, иначе можно привлечь бедность и финансовые трудности.
Давать и брать деньги в долг.
Ругаться, иначе конфликт затянется надолго.
Пошел дождь — непогода продлится еще неделю.
Жара — к щедрому урожаю.
Ливень — к урожаю грибов.
Встреча с летучей мышью — к теплой погоде.