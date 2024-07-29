29 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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29 июля отмечается Международный день тигра, Международный день губной помады и Финогеев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
29 июля отмечается Международный день тигра. Решение справлять праздник полосатых было принято в 2010 году на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, который проходил в Санкт-Петербурге.
Международный день губной помады впервые отметили в 2016 году. Однако данный вид декоративной косметики был известен еще в древние времена. Шумеры, египтяне уже тогда знали и использовали порошок, который окрашивал губы и делал их привлекательными. Этот порошок был смесью из воска, кармина жира и красной охры. Сегодня существует множество разновидностей губной помады.
День спиртоносного дерева;
День поворачивания налево;
День куриных крылышек в США;
День конституции в Молдове.
29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и его десяти учеников. Они все пострадали за веру во время гонений на христиан в городе Севастии.
В этот день христиане молятся о прощении и благодарят святого за его заступничество перед Богом. Многие верующие приходят на молебны и службы в храмы, чтобы воздать почести святому и попросить о помощи и заступничестве.
Праздник иконы Божией Матери Чирской.
29 июля православная церковь вспоминает священномученика Афиногена и его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в 311 году. По народному календарю это праздник получил название Финогеев день.
Предки верили, что в этот день нужно думать только о хорошем, чтобы притянуть достаток в жизнь.
Люди проводили время в кругу семьи.
Ходить в лес, по поверьям в Финогеев день там гуляет дух, подбирающий перья птиц.
Охотиться и ловить рыбу, собирать грибы, ягоды и рубить дрова.
Кричать в лесу и около него.
Бездельничать
Злиться и грустить.
Дождь весь день — в ближайшие дни будет сырая погода.
Желтый оттенок облаков на закате — к дождю на следующий день.
Частые туманы — к большим грибам.
Дождливая погода предвещает неурожайный год.
Роса в траве держится до обеда — к жаркой погоде.