30 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

30 июля отмечается Международный день дружбы, День цветных напитков и Маринин день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

День цветных напитков

30 июля отмечается День цветных напитков. Это неофициальный праздник, кто его придумал — до сих пор остается загадкой. Однако известно, что его цель — напомнить людям о разнообразии мира вокруг них.

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Международный день дружбы

30 июля Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день дружбы. Цель праздника — показать, что дружба между народами, странами, культурами и людьми вдохновляет на усилия по обеспечению мира и позволяет наладить между обществами, которые чтят культурное многообразие, обмен информацией, опытом и др.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 июля

День «Поделитесь обнимашками»;

Всемирный день вышивки;

Всемирный день борьбы с торговлей людьми;

Всемирный день снорклинга.

Церковные праздники

День памяти великомученицы Марины Антиохийской

Святой Марине молятся об исцелении от болезней, она помогает в преодолении греховных навыков и привычек. Также святая спасает от голода, сохраняя посевы от стихий: засухи, града, и от нападений саранчи, гусениц и других вредных насекомых.

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Какие еще церковные праздники отмечают 30 июля

Праздник иконы Божией Матери Святогорская.

Традиции и приметы на 30 июля

Православные верующие 30 июля чтят память великомученицы Марины Антиохийской. В народном календаре праздник получил название «Маринин день» или «день Марины с Лазарем».

Традиции праздника

Предки в этот праздник много трудились. Мужчины работали в поле, а женщины занимались хозяйством.

В Маринин день люди избавлялись от ненужных вещей. Но не выбрасывали их, а отдавали нищим.

Молодые девушки уделяли внимание внешности: делали новую прическу и маникюр. Считалось, что если состричь волосы, можно избавиться от тяжелых мыслей.

30 июля хозяйки обязательно готовили блюда из рыбы. По поверьям, они могут привлечь в дом счастье и благополучие.

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Что нельзя делать

Начинать что-то новое — начинания не увенчаются успехом.

Заключать браки, помолвки, венчаться и свататься, а то брак будет недолгим.

Делать крупные покупки и тратить деньги на ненужные вещи, иначе будут финансовые трудности.

Погодные приметы