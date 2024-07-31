31 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
31 июля отмечается Международный день спасателя на воде, День военно-морского врача
и День рождения Гарри Поттера. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
В России ежегодно 31 июля отмечается День военно-морского врача ВМФ РФ. Праздник призван отметить важную роль медицинских работников, которые следят за здоровьем моряков. Судовой врач — это третье лицо на морском судне после капитана и старпома.
Согласно официальной хронологии волшебного мира, который придумала Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. Сегодня самому известному волшебнику исполняется 44 года.
Сегодня профессиональный праздник отмечают пляжные спасатели, которые отвечают за безопасность на водных объектах: пляжах, бассейнах, озерах и реках. Праздник призван привлечь внимание к важной работе, которую выполняют спасатели во всем мире по предотвращению трагедий на воде.
День вспоминания любимых книжек;
День необычных музыкальных инструментов;
Международный день африканской женщины;
Всемирный день рейнджера.
Преподобный Иоанн Многострадальный — один из самых прославленных Киево-Печерских чудотворцев. Ему молятся об избавлении от блудной похоти. На протяжении многих веков мощи святого продолжают оставаться источником исцеления от этой страсти.
Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери;
День памяти святого мученика Емилиана Доростольского;
День памяти святого мученика Иакинфа Амастридского.
31 июля православная церковь вспоминает святого мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре — Омельянов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.
К празднику обычно завершалась жатва, поэтому мужчины приводили в порядок инструменты, наводили чистоту в хлеву, а женщины хлопотали по хозяйству.
В Омельянов день было принято посещать баню всей семьей и обязательно брать с собой веники из стеблей ржи и веря. Считалось, что они обладают целебной силой.
Женщины в этот день заготавливали ягоды и грибы на зиму.
Подметать пол. Предки верили, что это могло привести к потере удачи, благополучия и здоровья.
Занимать деньги — к финансовым трудностям.
Устраивать шумные застолья — к нищете.
Выходить после захода солнца из дома. Славяне верили, что в это время по улице разгуливает нечисть.
Много мух — погода скоро испортится.
Разорванные кучевые облака — к сильному ветру.
Листья на березе пожелтели — к ранней осени.