31 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

31 июля отмечается Международный день спасателя на воде, День военно-морского врача

и День рождения Гарри Поттера. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День военно-морского врача ВМФ РФ

В России ежегодно 31 июля отмечается День военно-морского врача ВМФ РФ. Праздник призван отметить важную роль медицинских работников, которые следят за здоровьем моряков. Судовой врач — это третье лицо на морском судне после капитана и старпома.

Международные праздники

День рождения Гарри Поттера

Согласно официальной хронологии волшебного мира, который придумала Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. Сегодня самому известному волшебнику исполняется 44 года.

Международный день спасателя на воде

Сегодня профессиональный праздник отмечают пляжные спасатели, которые отвечают за безопасность на водных объектах: пляжах, бассейнах, озерах и реках. Праздник призван привлечь внимание к важной работе, которую выполняют спасатели во всем мире по предотвращению трагедий на воде.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 июля

День вспоминания любимых книжек;

День необычных музыкальных инструментов;

Международный день африканской женщины;

Всемирный день рейнджера.

Церковные праздники

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобный Иоанн Многострадальный — один из самых прославленных Киево-Печерских чудотворцев. Ему молятся об избавлении от блудной похоти. На протяжении многих веков мощи святого продолжают оставаться источником исцеления от этой страсти.

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Какие еще церковные праздники отмечают 31 июля

Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери;

День памяти святого мученика Емилиана Доростольского;

День памяти святого мученика Иакинфа Амастридского.

Традиции и приметы на 31 июля

31 июля православная церковь вспоминает святого мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре — Омельянов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника

К празднику обычно завершалась жатва, поэтому мужчины приводили в порядок инструменты, наводили чистоту в хлеву, а женщины хлопотали по хозяйству.

В Омельянов день было принято посещать баню всей семьей и обязательно брать с собой веники из стеблей ржи и веря. Считалось, что они обладают целебной силой.

Женщины в этот день заготавливали ягоды и грибы на зиму.

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Что нельзя делать

Подметать пол. Предки верили, что это могло привести к потере удачи, благополучия и здоровья.

Занимать деньги — к финансовым трудностям.

Устраивать шумные застолья — к нищете.

Выходить после захода солнца из дома. Славяне верили, что в это время по улице разгуливает нечисть.

Погодные приметы