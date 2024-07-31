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Сегодня, 00:05

31 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Гарри Поттер.
Фото Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
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31 июля отмечается Международный день спасателя на воде, День военно-морского врача
и День рождения Гарри Поттера. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День военно-морского врача ВМФ РФ

В России ежегодно 31 июля отмечается День военно-морского врача ВМФ РФ. Праздник призван отметить важную роль медицинских работников, которые следят за здоровьем моряков. Судовой врач — это третье лицо на морском судне после капитана и старпома.

Международные праздники

День рождения Гарри Поттера

Согласно официальной хронологии волшебного мира, который придумала Джоан Роулинг, Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года. Сегодня самому известному волшебнику исполняется 44 года.

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Международный день спасателя на воде

Сегодня профессиональный праздник отмечают пляжные спасатели, которые отвечают за безопасность на водных объектах: пляжах, бассейнах, озерах и реках. Праздник призван привлечь внимание к важной работе, которую выполняют спасатели во всем мире по предотвращению трагедий на воде.

Международный день спасателя на воде
Фото AlenaPaulus/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 июля

  • День вспоминания любимых книжек;

  • День необычных музыкальных инструментов;

  • Международный день африканской женщины;

  • Всемирный день рейнджера.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского

Преподобный Иоанн Многострадальный — один из самых прославленных Киево-Печерских чудотворцев. Ему молятся об избавлении от блудной похоти. На протяжении многих веков мощи святого продолжают оставаться источником исцеления от этой страсти.

Церковные праздники
Фото Bogdan Kurylo/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 31 июля

  • Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери;

  • День памяти святого мученика Емилиана Доростольского;

  • День памяти святого мученика Иакинфа Амастридского.

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Традиции и приметы на 31 июля

31 июля православная церковь вспоминает святого мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре — Омельянов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в этот день.

Традиции праздника

  • К празднику обычно завершалась жатва, поэтому мужчины приводили в порядок инструменты, наводили чистоту в хлеву, а женщины хлопотали по хозяйству.

  • В Омельянов день было принято посещать баню всей семьей и обязательно брать с собой веники из стеблей ржи и веря. Считалось, что они обладают целебной силой.

  • Женщины в этот день заготавливали ягоды и грибы на зиму.

Баня
Фото Iuliia Zavalishina/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Подметать пол. Предки верили, что это могло привести к потере удачи, благополучия и здоровья.

  • Занимать деньги — к финансовым трудностям.

  • Устраивать шумные застолья — к нищете.

  • Выходить после захода солнца из дома. Славяне верили, что в это время по улице разгуливает нечисть.

Погодные приметы

  • Много мух — погода скоро испортится.

  • Разорванные кучевые облака — к сильному ветру.

  • Листья на березе пожелтели — к ранней осени.

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