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Сегодня, 01:05

Кто родился 20 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актриса Людмила Чурсина
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 июля.

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Людмила Чурсина

Людмила Чурсина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. Родилась 20 июля 1942 года в Душанбе. Сегодня ей исполняется 82 года. В кино дебютировала в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Также она снималась в проектах «Утренние поезда», «Два билета на дневной сеанс», «Щит и меч», «Журавушка», «Шутите?», «Собственное мнение», «Интерны», «Закрытая школа» и др. Но известность актриса получила благодаря роли в киноленте «Донская повесть». Всего на счету Людмилы Чурсиной более 110 картин.

Давид Тухманов

Давид Тухманов — советский и российский композитор, Народный артист России. Родился 20 июля 1940 года в Москве. Сегодня он отмечает 84-летие. Известен как автор песен, среди которых большое количество хитов, не теряющих своей популярности до сих пор. Он автор таких шлягеров, как «Последняя электричка», «Вечная весна», «Наши любимые», «Восточная песня», «Белый танец», «Притяжение Земли», «Соловьиная роща», «Родина моя», «Эти глаза напротив», «Мой адрес — Советский Союз», «Ненаглядная сторона» и др.

Композитор Давид Тухманов
Фото Global Look Press

Кто еще родился 20 июля

  • Алексей Герман (1938 — 2013) — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, Народный артист РФ.

  • Натали Вуд (1938 — 1981) — американская актриса кино.

  • Марина Попович (1931 — 2017) — советский летчик-испытатель, 102-кратная рекордсменка мира, профессор, уфолог.

  • Минас Аветисян (1928 — 1975) — армянский художник.

  • Татьяна Лиознова (1924 — 2011) — советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, Народная артистка СССР.

  • Эдмунд Хиллари (1919 — 2008) — новозеландский альпинист и исследователь, первым покорил Эверест.

  • Илья Мазурук (1906 — 1989) — советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

  • Владимир Володин (1891 — 1958) — советский артист театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Джорджо Моранди (1890 — 1964) — итальянский живописец, график

  • Франческо Петрарка (1304 — 1374) — итальянский поэт, деятель итальянского Проторенессанса.

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20 июля: какой сегодня праздник в России и в мире