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Сегодня, 01:05

Кто родился 21 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актриса Нонна Гришаева
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 июля.

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Нонна Гришаева

Нонна Гришаева — российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Сегодня ей исполняется 53 года. В кино впервые снялась в пятилетнем возрасте, ей доверили роль в фильме «Фотографии на стене». Российскому зрителю актриса полюбилась по роли матери в популярном сериале «Папины дочки». Также она снималась в фильмах «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Тот еще Карлосон!», «Новогодний переполох», «Танцуй со мной», «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» и др.

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Михаил Задорнов

Михаил Задорнов — советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. Родился 21 июля 1948 года в Юрмале. За годы творческой деятельности он был удостоен премий «Золотой теленок», «Овация», Кубка Аркадия Райкина и ряда других почетных наград. Был членом Союза писателей России. Скончался Михаил Задорнов 10 ноября 2017 года на 70 году жизни.

Писатель-сатирик Михаил Задорнов
Фото Global Look Press

Кто еще родился 21 июля

  • Петр Щербаков (1929 — 1992) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Глеб Стриженов (1925 — 1985) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Эдвард Льюис (1918 — 2004) — американский генетик, Нобелевский лауреат.

  • Владимир Касатонов (1910 — 1989) — советский военачальник, адмирал флота.

  • Владимир Серов (1910 — 1968) — советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.

  • Михаил Герасимов (1907 — 1970) — советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук.

  • Аршил Горки (1904 — 1948) — американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма».

  • Эрнест Хемингуэй (1899 — 1961) — американский писатель.

  • Василий Соколовский (1897 — 1968) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.

  • Дезире Арто (1835 — 1907) — французская певица бельгийского происхождения.

  • Роберт Бернс (1759 — 1796) — шотландский поэт, фольклорист.

  • Жан Пикар (1620 — 1682) — французский астроном.

  • Александр Македонский (356 до н.э. — 323 до н.э.) — македонский царь, полководец.
Джонни Депп и&nbsp;Юлия Власова. «Училась в сортягской школе, ходила в походы с классом». Русская модель из Екатеринбурга встречается с Джонни Деппом

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21 июля: какой сегодня праздник в России и в мире