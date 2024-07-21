Кто родился 21 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 июля.
Нонна Гришаева — российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Сегодня ей исполняется 53 года. В кино впервые снялась в пятилетнем возрасте, ей доверили роль в фильме «Фотографии на стене». Российскому зрителю актриса полюбилась по роли матери в популярном сериале «Папины дочки». Также она снималась в фильмах «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины», «Тот еще Карлосон!», «Новогодний переполох», «Танцуй со мной», «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» и др.
Михаил Задорнов — советский и российский писатель-сатирик, драматург и актер. Родился 21 июля 1948 года в Юрмале. За годы творческой деятельности он был удостоен премий «Золотой теленок», «Овация», Кубка Аркадия Райкина и ряда других почетных наград. Был членом Союза писателей России. Скончался Михаил Задорнов 10 ноября 2017 года на 70 году жизни.
Петр Щербаков (1929 — 1992) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Глеб Стриженов (1925 — 1985) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Эдвард Льюис (1918 — 2004) — американский генетик, Нобелевский лауреат.
Владимир Касатонов (1910 — 1989) — советский военачальник, адмирал флота.
Владимир Серов (1910 — 1968) — советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР.
Михаил Герасимов (1907 — 1970) — советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук.
Аршил Горки (1904 — 1948) — американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма».
Эрнест Хемингуэй (1899 — 1961) — американский писатель.
Василий Соколовский (1897 — 1968) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.
Дезире Арто (1835 — 1907) — французская певица бельгийского происхождения.
Роберт Бернс (1759 — 1796) — шотландский поэт, фольклорист.
Жан Пикар (1620 — 1682) — французский астроном.