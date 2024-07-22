Кто родился 22 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 июля.
Иван Охлобыстин — российский актер, сценарист, режиссер, журналист и телеведущий. Родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» Тульской области. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим.
Олег Газманов — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, актер и продюсер, Народный артист России. Родился 22 июля 1951 года в городе Гусев Калининградской области. Сегодня он отмечает 73-летие. Популярность пришла к Газманову в конце 80-х годов. Тогда он вместе с сыном Родионом исполнил песню «Люси». Через год Газманов стал лауреатом телефестиваля «Песня года». Певец также исполнил такие хиты, как «Есаул», «Эскадрон», «Господа офицеры», «Морячка» и многие другие.
Кирилл Толмацкий (ДеЦл) (1983 — 2019) — российский рэпер.
Роман Мадянов (1962) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.
Ирина Розанова (1961) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.
Уиллем Дефо (1955) — американский актер кино и театра.
Джуна Давиташвили (1949 — 2015) — советская и российская целительница и астролог.
Борис Эйфман (1946) — советский и российский хореограф и балетмейстер, Народный артист РФ.
Мирей Матье (1946) — французская певица.
Ирен Голицына (1916 — 2006) — итальянский модельер, княжна.
Павел Сухой (1895 — 1975) — советский авиаконструктор, один из родоначальников советской реактивной и сверхзвуковой авиации.
Надежда Рыкалова (1824 — 1914) — русская драматическая актриса.
Грегор Мендель (1822 — 1884) — австрийский ботаник и биолог, основатель генетики.