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Сегодня, 01:05

Кто родился 22 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Иван Охлобыстин
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 июля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 22&nbsp;июля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 22 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин — российский актер, сценарист, режиссер, журналист и телеведущий. Родился 22 июля 1966 года в доме отдыха «Поленово» Тульской области. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен российскому зрителю благодаря сериалу «Интерны», фильмам «Даун Хаус», «Царь», «Соловей-разбойник» и многим другим.

Певец Олег Газманов
Фото Global Look Press

Олег Газманов

Олег Газманов — советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, актер и продюсер, Народный артист России. Родился 22 июля 1951 года в городе Гусев Калининградской области. Сегодня он отмечает 73-летие. Популярность пришла к Газманову в конце 80-х годов. Тогда он вместе с сыном Родионом исполнил песню «Люси». Через год Газманов стал лауреатом телефестиваля «Песня года». Певец также исполнил такие хиты, как «Есаул», «Эскадрон», «Господа офицеры», «Морячка» и многие другие.

Кто еще родился 22 июля

  • Михаил Федорович Романов (1596 — 1645) — русский царь (1613-1645), первый царь из династии Романовых.

  • Кирилл Толмацкий (ДеЦл) (1983 — 2019) — российский рэпер.

  • Роман Мадянов (1962) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РФ.

  • Ирина Розанова (1961) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.

  • Уиллем Дефо (1955) — американский актер кино и театра.

  • Джуна Давиташвили (1949 — 2015) — советская и российская целительница и астролог.

  • Борис Эйфман (1946) — советский и российский хореограф и балетмейстер, Народный артист РФ.

  • Мирей Матье (1946) — французская певица.

  • Ирен Голицына (1916 — 2006) — итальянский модельер, княжна.

  • Павел Сухой (1895 — 1975) — советский авиаконструктор, один из родоначальников советской реактивной и сверхзвуковой авиации.

  • Надежда Рыкалова (1824 — 1914) — русская драматическая актриса.

  • Грегор Мендель (1822 — 1884) — австрийский ботаник и биолог, основатель генетики.

Уиллем Дефо получил звезду на&nbsp;голливудской &laquo;Аллее славы&raquo;. Уиллем Дефо получил звезду на голливудской «Аллее славы»

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22 июля: какой сегодня праздник в России и в мире