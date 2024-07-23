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Сегодня, 01:05

Кто родился 23 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Александр Олешко
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 июля.

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Александр Олешко

Александр Олешко — российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист России. Родился 23 июля 1976 в Кишеневе, Молдова. Сегодня ему исполняется 48 лет. Актер снимался во многих фильмах и сериалах, преимущественно комических. Русскому зрителю стал известен по роли в сериале «Папины дочки». Сыграл также в фильмах «Зависть богов», «Турецкий гамбит», «Обитаемый остров» и др.

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Александр Кайдановский

Александр Кайдановский — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог. Родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону. Наиболее заметными режиссерскими работами Кайдановского стали фильмы «Простая смерть», «Гость» и «Жена керосинщика». В 1995 году Александра не стало.

Александр Кайдановский
Фото Global Look Press

Кто еще родился 23 июля

  • Ричард Роджерс (1933 — 1979) — британский архитектор.

  • Юрий Катин-Ярцев (1921 — 1994) — советский актер театра и кино, театральный педагог, Народный артист РСФСР.

  • Михаил Матусовский (1915 — 1990) — советский поэт-песенник.

  • Пимен (1910 — 1990) — епископ Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси.

  • Владимир Климов (1892 — 1962) — советский конструктор авиационных двигателей, академик АН СССР.

  • Юрий Анненков (1889 — 1974) — русский и французский график и живописец, представитель русского авангарда.

  • Эмиль Яннингс (1884 — 1950) — немецкий актер и продюсер, первый обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.

  • Густав Кафка (1883 — 1953) — австрийский психолог, философ, католический деятель.

  • Франческо Чилеа (1866 — 1950) — итальянский композитор.

  • Петр Вяземский (1792 — 1878) — русский поэт, публицист, литературный критик, государственный деятель.

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23 июля: какой сегодня праздник в России и в мире