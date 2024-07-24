Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Другое

Сегодня, 01:05

Кто родился 24 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актриса Ирина Мирошниченко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 июля.

Какой праздник в&nbsp;России 24&nbsp;июля. 24 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР. Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Много лет она работала на сцене МХАТа. Зрителю знакома по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и др. Актриса скончалась в 2023 году в возрасте 81 года.

Любовь и&nbsp;голуби. Лучшие советские фильмы: 15 кинематографических шедевров эпохи

Гас Ван Сент

Гас Ван Сент — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 24 июля 1952 года в Луисвилль, штат Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 72 года. Самый известный фильм его авторства — это «Умница Уилл Хантинг», однако больше его стиль характеризуют такие картины как «Мой личный штат Айдахо», «Аптечный ковбой», «Параноид-парк» и другие.

Режиссер Гас Ван Сент.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 24 июля

  • Шавкат Мирзиеев (1957) — узбекистанский государственный деятель, Президент Узбекистана.

  • Билли Тейлор (1921 — 2010) — американский пианист-виртуоз и композитор.

  • Николай Гриценко (1912 — 1979) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Эдвард Бенсон (1867 — 1940) — британский писатель.

  • Альфонс Муха (1860 — 1939) — чешский живописец, театральный художник, иллюстратор.

  • Николай Чернышевский (1828 — 1889) — русский писатель, философ, литературный критик, революционный демократ.

  • Александр Дюма (1802 — 1870) — французский писатель и драматург.

  • Симон Боливар (1783 — 1830) — венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы.

Дэниел Рэдклифф: лучшие фильмы и&nbsp;сериалы, фильмография&nbsp;&mdash; день рождения. Не только Гарри Поттер: 8 лучших ролей Дэниела Рэдклиффа, помимо легендарной саги
Развлечения
0
Читайте также
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

24 июля: какой сегодня праздник в России и в мире