Кто родился 24 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 июля.

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР. Родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Много лет она работала на сцене МХАТа. Зрителю знакома по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и др. Актриса скончалась в 2023 году в возрасте 81 года.

Гас Ван Сент

Гас Ван Сент — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 24 июля 1952 года в Луисвилль, штат Кентукки, США. Сегодня ему исполняется 72 года. Самый известный фильм его авторства — это «Умница Уилл Хантинг», однако больше его стиль характеризуют такие картины как «Мой личный штат Айдахо», «Аптечный ковбой», «Параноид-парк» и другие.

Фото Global Look Press

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