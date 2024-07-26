Кто родился 26 июля: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 июля.
Сандра Буллок — американская актриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, США. Сегодня она отмечает 60-летний юбилей. Мировое признание актрисе принесла роль в фильме «Скорость». Также она сыграла в других известных фильмах: «Время убивать», «Мисс Конгениальность», «Столкновение», «Невидимая сторона» и др.
Стэнли Кубрик — американский кинорежиссер и продюсер. Родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке. Большинство из его кинолент стали классикой, но вписал он свое имя в историю кино благодаря «Космической одиссее» и «Заводному апельсину». Кинорежиссера не стало в 1999 году.
Дмитрий Павлов (1938) — советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН.
Сальвадор Альенде (1908 — 1973) — чилийский государственный и политический деятель, президент Чили (1970-1973).
Олдос Хаксли (1894 — 1963) — английский писатель.
Карл Юнг (1875 — 1961) — швейцарский психолог и психиатр.
Бернард Шоу (1856 — 1950) — британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.