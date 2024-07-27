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Сегодня, 01:05

Кто родился 27 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Артист балета Марис Лиепа: день рождения.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 июля.

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Марис Лиепа

Марис Лиепа — советский артист балета, педагог и киноактер, Народный артист СССР и лауреат Ленинской премии. Родился 27 июля 1936 года в Риге. Запомнился зрителю, как один из самых ярких солистов Большого театра, на счету которого сотни постановок. Не стало артиста в 1989 году.

Юрий Хой

Юрий Хой — советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, поэт и автор песен. Родился 27 июля 1964 года в Воронеже. Считается одним из символов русского панк-рока. Основатель, лидер и вокалист рок-группы «Сектор Газа». Артиста не стало в 2000 году.

Юрий Хой
Фото https://sektorgaza.net

Кто еще родился 27 июля

  • Пегги Флеминг (1948) — американская фигуристка, олимпийская чемпионка.

  • Николай Кузнецов (1911 — 1944) — советский разведчик, Герой Советского Союза

  • Людмила Руденко (1904 — 1986) — советская шахматистка, 2-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер.

  • Николай Черкасов (1903 — 1966) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Вера Каралли (1889 — 1972) — русская балерина, актриса кино и балетный педагог.

  • Владимир Короленко (1853 — 1921) — русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель.

  • Людвиг Нобель (1831 — 1888) — шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.

  • Александр Дюма (сын) (1824 — 1895) — французский драматург.

  • Денис Давыдов (1784 — 1839) — русский поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан.

  • Шарлотта Корде (1768 — 1793) — французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата.

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27 июля: какой сегодня праздник в России и в мире