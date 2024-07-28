Кто родился 28 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 июля.
Уго Чавес — венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013). Родился 28 июля 1954 года в городе Сабанета в венесуэльском штате Баринас. Удостоен ЮНЕСКО международной премии имени Хосе Марти за вклад в объединение и интеграцию стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Не стало Уго Чавеса в марте 2013 года.
Наталья Белохвостикова — советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 28 июля 1951 года в Москве. Сегодня ей исполняется 73 года. Всенародная известность к актрисе пришла после картины «У озера», за которую она была удостоена Государственной премии СССР. В общей сложности она снялась в более чем 30 фильмах.
Марианна Вертинская (1943) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Ричард Райт (1943 — 2008) — британский пианист и клавишник, участник группы «Pink Floyd».
Жаклин Кеннеди (1929 — 1994) — первая леди США (1961-1963).
Инна Макарова (1926 — 2020) — советская и российская актриса, Народная артистка СССР.
Владимир Басов (1923 — 1987) — советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.
Жак Пикар (1922 — 2008) — швейцарский океанолог.
Анна Бурда (Леммингер) (1909 — 2005) — немецкая издательница, создательница журнала «Burda moden».
Карл Поппер (1902 — 1994) — австрийский и британский философ и социолог.
Владимир Шнейдеров (1900 — 1973) — советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР.
Марсель Дюшан (1887 — 1968) — французский и американский художник.
Беатрис Поттер (1866 — 1943) — английская детская писательница и художник.
Джулия Гризи (1811 — 1869) — итальянская оперная певица.
Людвиг Фейербах (1804 — 1872) — немецкий философ-материалист и атеист.