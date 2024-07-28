Кто родился 28 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 июля.

Уго Чавес

Уго Чавес — венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013). Родился 28 июля 1954 года в городе Сабанета в венесуэльском штате Баринас. Удостоен ЮНЕСКО международной премии имени Хосе Марти за вклад в объединение и интеграцию стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Не стало Уго Чавеса в марте 2013 года.

Наталья Белохвостикова

Наталья Белохвостикова — советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 28 июля 1951 года в Москве. Сегодня ей исполняется 73 года. Всенародная известность к актрисе пришла после картины «У озера», за которую она была удостоена Государственной премии СССР. В общей сложности она снялась в более чем 30 фильмах.

Фото Global Look Press

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