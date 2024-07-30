Кто родился 30 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 июля.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер — американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель. Родился 30 июля 1947 года в Таль-бей-Граце в Австрии. Сегодня ему исполняется 77 лет. Известен по ролям в фильмах «Коммандо», «Красная жара», «Близнецы», «Джуниор», «Последний герой боевика», «Правдивая ложь», «Конан-варвар», «Рыжая Соня», «Терминатор» и «Вспомнить все».

Генри Форд

Генри Форд — американский промышленник. Родился 30 июля 1863 года в поселке Спрингфилд, недалеко от Дирборна (штат Мичиган). Считается инициатором массового автомобилестроения, создатель по-прежнему существующей транснациональной компании Ford Motor. Не стало Генри Форда в 1947 году.

Фото Global Look Press

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