Кто родился 31 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 июля.

Леонид Якубович

Леонид Якубович — советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ. Родился 31 июля 1945 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Известен широкому зрителю как ведущий популярной телепрограммы «Поле чудес».

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР. Родилась 31 июля 1937 года в Нуаэль-су-Лан, Франция. Сегодня ей исполняется 87 лет.

Фото Global Look Press

Репертуар исполнительницы насчитывает более 500 песен, в том числе на иностранных языках. Самые известные хиты в ее исполнении: «Наш сосед», «Город детства», «Манжерок», «Ничего не вижу» и многие другие.

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