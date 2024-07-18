Кто родился 18 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 июля.
Вин Дизель — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 18 июля 1967 года в округе Аламида, Калифорния. Сегодня ему исполняется 57 лет. Мировой публике стал известен благодаря ролям в боевиках-блокбастерах «Форсаж», «Три икса», «Хроники Риддика», «Черная дыра».
Нельсон Мандела — политический деятель. Родился 18 июля 1918 года в Мфезо, ЮАР. Был президентом Южно-Африканской Республики с 1994 по 1999 года, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. 27 лет отсидел в тюрьме за свои идеи. Лауреат Нобелевской премии мира (1993 год). Умер политический деятель в 2013 году.
Любовь Казарновская (1956) — советская и российская оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель;
Хантер Томпсон (1937 — 2005) — американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики;
Евгений Евтушенко (1933 — 2017) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер;
Ричард Тоттен Баттон (1929) — американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор;
Хьюм Кронин (1911 — 2003) — канадский актер кино и сценарист;
Андрей Громыко (1909 — 1989) — советский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел СССР;
Ольга Спесивцева (1895 — 1991) — русская балерина;
Анна Книппер (Тимирева) (1893 — 1975) — русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака;
Джакомо Балла (1871 — 1958) — итальянский художник, один из основателей футуризма;
Хендрик Лоренц (1853 — 1928) — нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике;
Полина Виардо (1821 — 1910) — французская оперная певица, педагог;
Уильям Теккерей (1811 — 1863) — английский сатирический писатель;
Роберт Гук (1635 — 1703) — английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель.