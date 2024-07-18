Кто родился 18 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 июля.

Вин Дизель

Вин Дизель — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 18 июля 1967 года в округе Аламида, Калифорния. Сегодня ему исполняется 57 лет. Мировой публике стал известен благодаря ролям в боевиках-блокбастерах «Форсаж», «Три икса», «Хроники Риддика», «Черная дыра».

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела — политический деятель. Родился 18 июля 1918 года в Мфезо, ЮАР. Был президентом Южно-Африканской Республики с 1994 по 1999 года, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. 27 лет отсидел в тюрьме за свои идеи. Лауреат Нобелевской премии мира (1993 год). Умер политический деятель в 2013 году.

Фото Global Look Press

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