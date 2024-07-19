Кто родился 19 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 июля.
Сергей Зверев — российский стилист, визажист и певец. Родился 19 июля 1963 года в поселке Култук Иркутской области. Сегодня ему исполняется 61 год. В 1997 году стал абсолютным чемпионом Европы по парикмахерскому искусству. А в 1998 году к этому титулу добавился и Чемпион мира по парикмахерскому искусству. Открыл один из первых салонов красоты в Москве. Среди клиентов Сергея были актрисы Татьяна Веденеева и Людмила Гурченко, музыканты Богдан Титомир, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и многие другие.
Вера Сотникова — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась 19 июля 1960 года в Волгограде. Сегодня ей исполняется 64 года. Зритель узнал ее благодаря ролям в картинах «Курьер», «Танго любви», «Долгожданная любовь», сериалам «Королева Марго», «Женщина желает знать...», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», Дантисты тоже плачут" и его продолжениям.
Наталья Бессмертнова (1941 — 2008) — советская и российская балерина, балетмейстер и педагог, Народная артистка СССР;
Вахтанг Кикабидзе (1938 — 2023) — советский и грузинский певец, киноактер и кинорежиссер, Народный артист Грузинской ССР;
Василий Ливанов (1935) — советский и российский актер, режиссер, сценарист и писатель, Народный артист РСФСР;
Александр Ширвиндт (1934 — 2024) — советский и российский актер театра, эстрады и кино, Народный артист РСФСР;
Франсиско Колоане (1910 — 2002) — чилийский писатель;
Герберт Маркузе (1898 — 1979) — немецкий и американский философ и социолог;
Владимир Маяковский (1893 — 1930) — русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX века;
Эдгар Дега (1834 — 1917) — французский живописец, видный представитель импрессионистского движения;
Сэмюэл Кольт (1814 — 1862) — американский конструктор, оружейник, изобрел шестизарядный капсульный револьвер.