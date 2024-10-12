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12 октября, 21:36

Bild: военным ФРГ запретили участвовать в спортивных мероприятиях с россиянами

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Минобороны ФРГ с лета запретило своим военнослужащим участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM) в случае участия в них представителей России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Поводом для принятия решения якобы стали совместные фотографии. По данным немецкой газеты, в 2024 году было как минимум три таких случая: в конце февраля в Бангладеш после соревнований по стрельбе из лука, на 79-й сессии Генеральной ассамблеи CISM, прошедшей в мае в Танзании, и на чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии.

Участники чемпионата мира среди военнослужащих CISM из&nbsp;России, Словакии и&nbsp;Швейцарии. Военным из Нидерландов запретили соревноваться с нашими. Все из-за фото на фоне российского флага

Отметим, что CISM не исключал Россию из своих рядов и представители страны могут принимать участие в состязаниях под эгидой совета.

Источник: ТАСС

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