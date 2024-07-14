Появилось видео покушения на Трампа

Во время выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания прозвучали звуки выстрелов. В сети появилось видео нападения на Трампа.

Кандидат в президенты США после выстрела упал и его закрыли собой сотрудники Секретной службы. Пуля пробила Трампу верхнюю часть правого уха. Политика увели со сцены.

По информации CNN, федеральное бюро расследований США уже идентифицировало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа, им был 20-летний мужчина из штата Пенсильвания.

Соратники Трампа заявили, что политик в порядке. Это подтвердил и сам экс-президент США.