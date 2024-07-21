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Сегодня, 21:25

Президент США Байден заявил о выходе из борьбы за переизбрание на второй срок

Джо Байден.
Фото Global Look Press
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Президент США Джо Байден сообщил в социальных сетях, что выходит из гонки за переизбрание главой государства.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду [из гонки] и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — проинформировал Байден.

В заявлении Байден перечислил свои успехи на посту президента за прошедшие несколько лет. Однако 81-летний политик практически не затронул вопросы внешней политики, подчеркнув, что США при его администрации «укрепили союзы по всему миру».

На протяжении последних недель Байден подвергался давлению со стороны однопартийцев. Поводом стали первые дебаты против Дональда Трампа, в которых действующий президент выглядел растерянным, часто запинался и забывал ход своих мыслей.

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Новые выборы главы государства запланированы на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден
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