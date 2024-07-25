Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней в 2025 году

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2025 году

Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных в 2025 году. Он предусматривает 11-дневные новогодние каникулы, четырехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России, а также двухдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и Дня народного единства. Также предусмотрен один выходной на 31 января.

Кроме того, трудящихся ждет три коротких рабочих дня: 7 марта, 30 апреля и 11 июня.

Фото Министерство труда России

Как отдыхаем на новогодние праздники в 2025 году

Россиян в 2024 году ждут длительные новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней подряд. 28 декабря, суббота, будет рабочим днем, а с 29 декабря работники отправляются на заслуженных отдых до 8 января включительно. На работу нужно выйти будет 9 января, но не надолго, первая рабочая неделя 2025 года продлится всего лишь два дня.

А вот новогодние каникулы 2026 года будут короче — они продлятся 9 дней: с 31 декабря по 8 января.

Как отдыхаем в День Защитника Отечества и на 8 Марта в 2025 году

В феврале и марте длинных праздников не будет. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому дополнительного выходного нет. Аналогичная ситуация с 8 Марта.

Как отдыхаем в майские праздники в 2025 году

В мае россияне будут отдыхать по четыре дня с трехдневным перерывом на работу: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Как отдыхаем на День России в 2025 году

Также длительные рабочие выходные ждут работников в июне, в честь Дня России. Отдых планируется с 12 по 15 июня.

Как отдыхаем в День народного единства

День народного единства в 2024 году подарит россиянам два выходных: со 2 по 4 ноября включительно.