Седокова подала на развод с баскетболистом Тиммой

Певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, сообщается на портале судебных участков мировых судей города Москвы.

Впервые Седокова сообщила о разводе с латвийским спортсменом 7 сентября.

Седокова и Тимма были в браке с 2020 года. У Седоковой и Тиммы не родилось общих детей. Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.

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