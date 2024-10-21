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Седокова подала на развод с баскетболистом Тиммой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янис Тимма и Анна Седокова.
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Певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, сообщается на портале судебных участков мировых судей города Москвы.

Впервые Седокова сообщила о разводе с латвийским спортсменом 7 сентября.

Седокова и Тимма были в браке с 2020 года. У Седоковой и Тиммы не родилось общих детей. Сама Седокова воспитывает двух дочерей и одного сына от разных мужчин. У Тиммы также есть ребенок от первого брака.

Предложение на яхте, развод и пластика: история любви Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Баскетбол
Янис Тимма

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