Свищев считает важнейшим исполнение всеми российскими спортсменами гимна страны

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что знание и исполнение гимна всеми российскими спортсменами является важнейшим и необходимым элементом.

«Это важнейшие и необходимые элементы. Спортсмены представляют нашу страну, являются патриотами России. Знание и исполнение гимна — это обязательно и важно. Что касается присяги, то в настоящий момент мы работаем над универсальным текстом», — приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, обязующий российских спортсменов знать гимн страны и приносить спортивную присягу.