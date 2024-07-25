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Сегодня, 09:21

Свищев считает важнейшим исполнение всеми российскими спортсменами гимна страны

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что знание и исполнение гимна всеми российскими спортсменами является важнейшим и необходимым элементом.

«Это важнейшие и необходимые элементы. Спортсмены представляют нашу страну, являются патриотами России. Знание и исполнение гимна — это обязательно и важно. Что касается присяги, то в настоящий момент мы работаем над универсальным текстом», — приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, обязующий российских спортсменов знать гимн страны и приносить спортивную присягу.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
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