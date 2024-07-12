В Казани сообщили о готовности принять Игры стран ШОС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань готова провести часть соревнований в рамках Игр стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Буквально недавно министр заявил, что планируется проведение Игр ШОС в стране. Пока не определен город, не определена фактура. В этом направлении тоже будем делать свое предложение, чтобы какую-то часть мероприятий провести в Казани. Может быть, не всю, может быть, разбить на несколько городов», — цитирует Леонова ТАСС.

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.