В Норильске арестовали боксера, который насмерть сбил 14-летнюю девочку

Житель Норильска арестован за ДТП со смертельным исходом, информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Как утверждает РИА Новости, речь идет о боксере Шарпудине Уразбаеве из Чечни.

По данным следствия, происшествие произошло вечером 3 октября, когда 25-летний житель Норильска на своем автомобиле сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и от полученных травм скончалась на месте.

Отмечается, что ранее обвиняемый был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.