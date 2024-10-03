В ООН призвали не допускать трансгендеров до женских соревнований

Независимый эксперт ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Реем Алсалем призвала допускать до женских соревнований только биологических женщин. Она должна выступить на Генассамблее ООН на следующей неделе.

«Атлеты, рожденные мужчинами, имеют в спорте преимущество на протяжении всей своей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания. В целях обеспечения безопасности и справедливости в спорте на всех уровнях необходимо гарантировать, чтобы женские категории были доступны исключительно лицам, чей биологический пол женский», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Sky слова Альсалем.

Также в докладе Алсалем выступает против подавления тестостерона у генетических мужчин – независимо от того, как они себя идентифицируют. По ее мнению, это не устранит соревновательные преимущества.

По мнению эксперта ООН, подрыв критериев допуска к соревнованиям приводит к дискриминации в отношении спортсменок по половому признаку.