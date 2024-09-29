Валуев считает, что международные спортивные федерации ведут кампанию против России

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что международные спортивные федерации продлевают отстранение россиян по заранее спланированному сценарию.

«За российских спортсменов взялись всерьез, и это может быть надолго, — цитирует Валуева ТАСС. — Олимпийское движение из-за этих отстранений может стать для нас закрытым. Это настоящая борьба против нас. Нам не нужно останавливаться, необходимо продолжать работу».

Ранее стало известно о недопуске до соревнований в следующем сезоне российских биатлонистов и лыжников. Также Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.