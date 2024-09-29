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Валуев считает, что международные спортивные федерации ведут кампанию против России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что международные спортивные федерации продлевают отстранение россиян по заранее спланированному сценарию.

«За российских спортсменов взялись всерьез, и это может быть надолго, — цитирует Валуева ТАСС. — Олимпийское движение из-за этих отстранений может стать для нас закрытым. Это настоящая борьба против нас. Нам не нужно останавливаться, необходимо продолжать работу».

Ранее стало известно о недопуске до соревнований в следующем сезоне российских биатлонистов и лыжников. Также Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Источник: ТАСС
Николай Валуев

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