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Сегодня, 18:53

Путин: «Россияне разных возрастов должны иметь возможность регулярно заниматься спортом»

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Президент России Владимир Путин заявил, что спорт и физкультура в стране должны быть общедоступными.

«Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов — и взрослых, и детей, молодежи — выбирали для себя эти ценности, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой», — приводит ТАСС слова главы государства.

Путин отметил, что с 2019 года на эти цели было направлено около 160 миллиардов рублей. Также президент РФ добавил, что число регулярно занимающихся спортом выросло с 40 до 56,8 процента.

Источник: ТАСС

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