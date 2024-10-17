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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Сегодня, 19:55

Путин: «Россия гордится своими паралимпийцами»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна гордится своими паралимпийцами, которые становятся победителями и призерами международных соревнований.

«Паралимпийский спорт в России — одно из важнейших направлений спортивной подготовки. Безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью. Потому что они на протяжении очень многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее, 17 октября, Путин заявил, что олимпийское движение пытаются сделать площадкой для геополитических игр.

Источник: ТАСС
Владимир Путин

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